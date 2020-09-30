- Sultangazi'de öğrencilere online danışmanlık hizmeti

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) sürecinde okuldaki rehberlik hizmetinden faydalanamayan öğrencilere Sultangazi Belediyesi tarafından online danışmanlık hizmeti başlatıldı.

Sultangazi Belediyesi korona virüs sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. Online rehberlik hizmeti belediyenin resmi internet üzerinden verilecek. Öğrencilerin, okulla ilgili merak ettiklerini ve sormak istediklerini uzman eğitmenlere aracılığıyla öğrenebileceği projeyi Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tanıttı. Tanıtım toplantısında Başkan Dursun, 'rehber eğitmene' bağlanarak bir test yaptı.

Toplantıda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Özellikle pandemi döneminde, dijital ortamda, EBA üzerinden veya farklı uygulamalar üzerinden ders görmek, dersleri öğrenmek için büyük bir çabası var. Tabi bu hepimizin yeni öğrendiği süreçler. Öğrencilerin intibakı konusunda, öğrencilerin alışması sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadığını veya yeterince konsantre olamadıklarını biliyoruz. Bu çerçevede biz de online rehberlik hizmetini verelim istedik. Sultangazi Belediyesi internet adresi üzerinden Sultangazi'deki bütün öğrencilerimize online rehberlik hizmeti vereceğiz. Saat 09.00 ila 17.30 saatleri arasında öğrencilerimiz müsait oldukları zamanlarda, rehberlik sistemimize girerek, orada bulunan hocamızla direkt irtibata geçerek, dijital ortamda yaşamış olduğu sıkıntısı veya konsantrasyonu ile ilgili yaşamış olduğu bir sıkıntısı varsa, bir destek almak istiyorsa hocamıza iletecek, hocamız da ona destek sağlayacak. Konsantrasyonu arttırmak için, motivasyonunu sağlamak için hocamız ona çeşitli yöntemler sunacak" dedi.

Online eğitim konusunda ebeveynlerin de çektiği sıkıntılarla ilgili çalışmalarının olduğunu belirten Başkan Dursun, konuşmasının ardından test aşamasını gerçekleştirdi.