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İstanbul'da yapılan uyarıların ardından beklenen yağış başladı. Sağanak yağış Taksim Meydanı'nda etkisini gösterdi. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise duraklara sığındı. Hazırlıklı gelenlerin ise şemsiyelerle yoluna devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Taksim Meydanı, İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Taksim'de sağanak yağmur başladı - Son Dakika

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