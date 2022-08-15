Taksim'de sağanak yağmur başladı - Son Dakika
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Taksim'de sağanak yağmur başladı

15.08.2022 09:41

İstanbul Taksim Meydanı'nda da yağmur başladı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda da yağmur başladı. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından beklenen yağış başladı. Sağanak yağış Taksim Meydanı'nda etkisini gösterdi. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise duraklara sığındı. Hazırlıklı gelenlerin ise şemsiyelerle yoluna devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

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Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
Kaynak: İHA

İstanbul Taksim Meydanı, İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de sağanak yağmur başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de sağanak yağmur başladı - Son Dakika
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