İstanbul Tenis Turnuvası ne zaman, hangi kanalda?

Dünyaca ünlü Rus raket Svetlana Kuznetsova'nın 1 numaralı seri başı olduğu organizasyonun ana tablosunda Salı ve Çarşamba günleri Türk sporcular sahne alacak. Salı akşamı saat 19'da Berfu Cengiz, turnuvanın 3 numaralı seri başı Polona Hercog ile son 16 için mücadele ederken, Çarşamba akşamı saat 19'da önce Çağla Büyükakçay, ardından Pemra Özgen D-Smart ekranlarında sahne alacak.

İşte D-Smart ve D-Smart GO'da naklen yayınlanacak maçların programı;

08 EYLÜL SALI

19.00 WTA İstanbul 1. TUR – CANLI - 82. KANAL ( BERFU CENGİZ – POLONA HERCOG )

09 EYLÜL ÇARŞAMBA

19.00 WTA İstanbul 1.TUR- CANLI - 82. KANAL ( ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY – CAROLINA GARCIA )

21.00 WTA İstanbul 1. TUR – CANLI - 82. KANAL ( PEMRA ÖZGEN – MARGARITA GASPARYAN )

10 EYLÜL PERŞEMBE

19.00 WTA İstanbul Son 16 turu – CANLI 82. KANAL

21.00 WTA İstanbul Son 16 Turu – CANLI 82. KANAL

11 EYLÜL CUMA

13.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final) SPOR SMART

15.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final) SPOR SMART

19.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final) 82. KANAL

21.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final) 82. KANAL

12 EYLÜL CUMARTESİ

14.30 WTA İstanbul (Yarı Final ) SPOR SMART

18.00 WTA İstanbul (Yarı Final) 82. KANAL

13 EYLÜL PAZAR

14.30 WTA İstanbul Çiftler Finali – CANLI – SPOR SMART

17.00 WTA İstanbul Tekler Finali – CANLI - 82. KANAL