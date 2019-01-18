Son Dakika Haberleri: İstanbul Trafiğinde Son Durum (5 Mahmutbey)

İstanbul Trafiğinde Son Durum (5 Mahmutbey)

34 dakika önce

İstanbul'da yarı yıl tatilinin başlamasıyla trafikte yoğunluk bekleniyor.

İstanbul Trafiğinde Son Durum (5 Mahmutbey), System.String[]
İstanbul'da yarı yıl tatilinin başlamasıyla trafikte yoğunluk bekleniyor. Trafik şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 67 seviyesinde. 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem yarıyıl tatili bugün karnelerin dağıtılmasıyla başladı. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 15 günlük sömestr tatiline çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası saat  18.50'de trafik yoğunluğunu yüzde 67 olarak gösterdi. Trafikte son durum havadan da fotoğraflandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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