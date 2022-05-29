İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı

29.05.2022 22:25

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını, Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisiyle kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını, Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisiyle kutladı.

Gösterilerde, 1453'te henüz 21 yaşında İstanbul'u fethedip Osmanlı Devleti'ni üç kıtada hüküm süren dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in at üstündeki görseli ve fethin sembolleri, gökyüzü video haritalama yöntemiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi üzerinde verildi.

Fethe dair bilgilerin görsellerle zenginleştirildiği coşkulu anlatımda, "Fethin nişanesi Ayasofya'da ezan susmayacak, İstanbul ebediyen Fatih'in adıyla anılacak" ifadesi kullanıldı.

Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte ise İstanbul'un fethini anlatan görseller ışık ve video mapping yöntemi ile kuleye yansıtıldı.

İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı
İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı
İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı
İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı
İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı
İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı
İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı
İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı
İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'un Fethi kutlamaları - (DRONE) - Galata Kulesinde video mapping gösterisi yapıldı - Son Dakika
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