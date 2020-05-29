İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı - Son Dakika

İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı
İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı'nda Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 08:34 Kaynak: AA
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