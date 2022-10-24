İstanbul Arel Üniversitesi binasındaki yıkımın boyunu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Sefaköy'de bulunan Arel Üniversitesi'nin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

ONLARCA VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken Üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile otellere yerleştirildi.