İstanbul Arel Üniversitesi binasındaki yıkımın boyunu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul Arel Üniversitesi binasındaki yıkımın boyunu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

24.10.2022 10:52

Yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle yıkım yaşanan İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Arel Üniversitesi binası ve çevresindeki apartmanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye edilirken üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçti.

Sefaköy'de bulunan Arel Üniversitesi'nin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Arel Üniversitesi binasında göçük! Hasarın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

İstanbul Arel Üniversitesi binasında göçük! Hasarın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

ONLARCA VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken Üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile otellere yerleştirildi.

İstanbul Arel Üniversitesi binasında göçük! Hasarın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
YORUMLAR (2)
  • Umut Can: Artık İstanbul ve diyer 2 milyon uzeri şehirlere göçu durdurun yasak koyun artık şehir taşımıyor yer kalmadı tarımalanları yok oldu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin yanındaki istinat duvarı çöktü! O anlar kameralara yansıdı İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin yanındaki istinat duvarı çöktü! O anlar kameralara yansıdı Küçükçekmece Kaymakamlığı: Bir Kısmı Çöken Arel Üniversite Binası Kullanılamaz Hale Geldi, Biri Yurt Olmak Üzere 6 Bina Tahliye Edildi Küçükçekmece Kaymakamlığı: Bir Kısmı Çöken Arel Üniversite Binası Kullanılamaz Hale Geldi, Biri Yurt Olmak Üzere 6 Bina Tahliye Edildi

Arel Üniversitesi, Küçükçekmece, İstanbul, Sefaköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Arel Üniversitesi binasındaki yıkımın boyunu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı - Son Dakika


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