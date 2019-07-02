İstanbul'un Yeni Orman Manzaralı konser mekan

Gençlerin yeni favori grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Rock müziğin dev ismi Haluk Levent'i ağırlayan Vadi Açıkhava'ya ilgi oldukça yoğundu.

Geçtiğimiz sene Tarkan ve Ajda Pekkan gibi ses getiren konserlere ev sahipliği yapan Vadi Açıkhava, bu yaz konserleri serisine son dönemin popüler grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz ile orman havası içinde unutulmaz bir gece ile başladı.

10 bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye sahip Vadi Açıkhava'yı hınca hınç dolduran sanat severler, eski şarkıları haricinde 5 yıl aradan sonra yayınladığı 'Tam Zamanı Şimdi' albümünün yeni şarkılarını da seslendiren rock'un kralı Haluk Levent ile zirveye çıktı.

Uzun yıllar boyunca İstanbul'un eğlence merkezi olma hedefiyle planlanan ve Atlantis Yapım'ın organizatörlüğünü üstlendiği konser alanı, hem konforlu dev oturma alanı hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile sanatseverlerden ilk hafta sonunda tam not aldı.

Biletleri Biletix'te satışa çıkan, Vadi Açıkhava Konserleri yaz boyunca unutulmaz ve eşsiz sesler ile eğlencenin adresi olacak.