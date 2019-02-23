Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

1 saat önce

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı, System.String[]
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Dün geceki fırtınanın ardından sert rüzgar ile birlikte etkili olan kar yağışı, Aydos Tepesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Güncel
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