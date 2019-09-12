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İstanbul Üniversitesi Rektörü Ak, Rektör Polat'a başarılar diledi

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Ak, Rektör Polat'a başarılar diledi, System.String[]

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Üniversitenin Genel Sekreteri Metin Küçük ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat konuk Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak'ı ilk olarak KBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisinde ağırladı. Burada yapılan görüşmede Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Rektör Polat'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Rektör Ak, yeni dönemde başarılar diledi.


Rektör Polat da Temmuz ayında İstanbul Üniversitesine ikinci kez rektör olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Ak'a yeni dönemde başarılar diledi.


İki üniversitenin rektörü ziyarette ikili iş birliğini güçlendireceklerini, akademik ve uluslararasılaşma gibi konuların yanı sıra konferans ve sempozyum gibi ortak çalışmalar yapmak istediklerini ifade ettiler. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile devam etti.


Buradaki görüşmenin arından iki Rektör Karabük Üniversitesine geçerek KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi başta olmak üzere yerleşkeyi gezdi. Kampüs gezisinde Uluslararası İlişkiler Ofisine de uğrayan ikili burada uluslararası öğrenciler konusunda birim Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış'dan bilgiler aldı. Ziyarette KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm de eşlik etti. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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