İstanbul Valiliği'nden Kurban Bayramı tedbirleri - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden Kurban Bayramı tedbirleri

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hijyen tedbirlerine uygun hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için il genelinde gerekli önlemler alındı.

Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 25 Mayıs 2010'da "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilen ve korunan Trakya Bölgesi'ne şap hastalığına duyarlı hayvanların geçişinde belli kısıtlamalar getirilerek, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin veriliyor.

Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmesi, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemesi gerekiyor.

Bu kapsamda, jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırıldı.

İstanbul'a giriş yapan araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların kente girişine izin verilmeyecek.

Böylece ilde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecek.

Kentte yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığı ile vatandaşların kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek. Bu uygulama üzerinden, ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecek.

Trakya Bölgesi, Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden Kurban Bayramı tedbirleri - Son Dakika

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