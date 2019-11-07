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Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİLİSİ YERLİKAYA'DAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA VİDOLU MESAJ

İSTANBUL VALİLİSİ YERLİKAYA'DAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA VİDOLU MESAJ

6 saat önce

İTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara videolu bir mesaj gönderdi.

İSTANBUL VALİLİSİ YERLİKAYA'DAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA VİDOLU MESAJ, System.String[]

İTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara videolu bir mesaj gönderdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da yer aldığı videoda, İstanbul Valiliği'nin çeşitli birimlerinden personeller lösemili çocuklara, "Yalnız Değilsiniz, Yanınızdayız, Gülümse ve Güçlü Ol" mesajları vererek maskelerini taktılar.

İstanbul Valisi Yerlikaya da videodaki mesajında "Sevgi en iyi ilaç, sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullanarak maske taktı.

Görüntü Dökümü:

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Vali Yerlikaya'nın da yer aldığı video


İstanbul Valisi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:38 Kaynak: DHA
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