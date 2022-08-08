İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi

08.08.2022 19:46
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayasofya Camii'ndeki sabah namazına Yerlikaya ve Roman vatandaşlar ile ilçe koordinatörleri katıldı.

İki Roman gencin müezzinlik yaptığı sabah namazında Vali Yerlikaya, Roman vatandaşlarla buluştu.

Namazın ardından Roman vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihinden, öneminden ve güzelliklerinden bahsetti.

Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulunan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Roman kardeşlerimizle buluştuk. Ayasofya'mızın huzur ikliminde, cami çıkışında birlikte içilen çorbanın tadı da bir başkaydı." dedi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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