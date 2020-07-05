"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Kutsi ve Hande Yener izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Kutsi ve Hande Yener izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Kutsi ve Hande Yener müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Kutsi ve Hande Yener müzikseverlerle buluştu.

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Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve "Bambaşka" isimli şarkısıyla konsere başlayan Kutsi, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri adı altında değerli evlerinizde sizlerin gülümsemesine sebep olduysak ben ve değerli orkestra arkadaşlarım çok mutlu oluruz. Olduk da... Burada sıcacık bir ortam vardı, gönlümüzden ve ruhumuzdan geçen şarkıları sizlerle ekran başında paylaşmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değerden dolayı bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Herkes kendine çok iyi baksın, mutlu günler sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksik olmasın."

Kutsi'nin ardından sahne alan Hande Yener de "Bakıcaz Artık" adlı şarkısıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını seslendirdi.

İstanbul Yeditepe Konserleri, Hande Yener, Kutsi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 00:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde Kutsi ve Hande Yener izleyiciyle buluştu - Son Dakika

Son Dakika

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