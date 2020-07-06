"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Mustafa Keser ve Burcu Güneş izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Mustafa Keser ve Burcu Güneş izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Mustafa Keser ve Burcu Güneş müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Mustafa Keser ve Burcu Güneş müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve ünlü Türk Sanat Müziği bestekarı Necdet Varol'un eseri "Cihanda sen teksin Anadolu" isimli şarkısıyla konsere başlayan Keser, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yeditepe Konserleri meyanında Sayın Cumhurbaşkanımızın, konserler serisine vermiş olduğu destekler nedeniyle hem kendi adıma hem de sanatseverler adına şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyorum lütfen kabul buyursunlar. Allah'ın selameti herkesin üzerine olsun. Bu akşam sizler için güzel bir program hazırladık efendim, nadide eserlerden yani sizlerin sevdiğini bildiğimiz ve emin olduğumuz parçalardan sunmaya çalışacağız. İlk eserimizi de hem birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek hem de güzel yurdumuzun, Anadolu'muzun kıymetini bilmemiz açısından büyük usta Necdet Varol'un söz ve müziğini yazdığı ve nefis bir Gerdaniye makamıyla bestelediği, 'Cihanda sen teksin aman/ Gönüllerde sensin yanan/ Yücelerden yüce vatan/ Anadolu Anadolu Hey...' sözlerine sahip olan Anadolu destanı eseriyle başlamak istedim."

Keser'in ardından "Gül kokusu" adını taşıyan şarkısıyla sahneye çıkan ve sevilen parçalarını seslendiren Burcu Güneş ise "Ne kadar özlemişiz sizlerle konser yapmayı ve şarkılar söylemeyi. Müzikseverlere ve sanatçılara maddi destek sağlayan ve bu zor günlerde sanatı ve sanatçıyı unutmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda devam eden konserlerde destek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İstanbul Yeditepe Konserleri, Mustafa Keser, Burcu Güneş, Yeditepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde Mustafa Keser ve Burcu Güneş izleyiciyle buluştu - Son Dakika

Son Dakika

18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 17:47 Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış 17:41 Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:10 Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım 09:52 ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
00:41
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
18:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 05:55:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Mustafa Keser ve Burcu Güneş izleyiciyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]