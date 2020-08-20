"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Nadide Sultan ve Yaşar İpek izleyiciyle buluştu - Son Dakika

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Nadide Sultan ve Yaşar İpek müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta " Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan sanatçı Nadide Sultan, şarkılarını seslendirirken, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Nadide Sultan'dan sonra sahne alan Yaşar İpek, organizasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla gerçekleştirildiğine vurgu yaparken, izleyecilere yönelik, "Hepiniz ekranların başına hoş geldiniz, şerefler getirdiniz." ifadesini kullandı.

İpek, sevilen şarkılarını seslendirdiği konserin sonunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu güzel etkinlikte bizleri sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz." dedi.