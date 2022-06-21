Yeni Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

YENİ Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü bakım onarım çalışması ve gemi geçişi nedeniyle gece saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra her iki köprü yeniden trafiğe açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Yeni Galata Köprüsü girişlerine uyarı levhaları ve dubalar koyarak köprüyü bakım onarım için araç ve yaya trafiğine kapattı. 01.30'da trafiğe kapatılan köprüye gelenler farklı güzergahlara yönlendirdi. İBB'den yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü 21 Haziran 2022 saat 02.30-03.30, Yeni Galata Köprüsü ise 01.30-04.30 arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır" denildi.