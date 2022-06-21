Yeni Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Yeni Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

21.06.2022 03:20
Yeni Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

YENİ Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü bakım onarım çalışması ve gemi geçişi nedeniyle gece saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

YENİ Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü bakım onarım çalışması ve gemi geçişi nedeniyle gece saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra her iki köprü yeniden trafiğe açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Yeni Galata Köprüsü girişlerine uyarı levhaları ve dubalar koyarak köprüyü bakım onarım için araç ve yaya trafiğine kapattı. 01.30'da trafiğe kapatılan köprüye gelenler farklı güzergahlara yönlendirdi. İBB'den yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü 21 Haziran 2022 saat 02.30-03.30, Yeni Galata Köprüsü ise 01.30-04.30 arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır" denildi.


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Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı Bakan Karaismailoğlu: 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 2023'te açılacak' Bakan Karaismailoğlu: 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 2023'te açılacak'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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