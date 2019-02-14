Son Dakika Haberleri: İstanbul - Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyeye Getirildi

İstanbul - Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyeye Getirildi

1 saat önce

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevkedildi21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul - Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyeye Getirildi, System.String[]
Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ  - İsa ALMAÇAYIR -   İstanbul DHA

Kartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevkedildi

21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınanların sevki

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, İstanbul, Güncel
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