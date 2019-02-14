İstanbul - Yeşilyurt Apartmanının Çökmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 4 Kişi Adliyeye Getirildi
1 saat önce
Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevkedildi21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Kartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevkedildi
21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi
Görüntü Dökümü:
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-Gözaltına alınanların sevki
-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:36 Kaynak: DHA
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