İBB Meclisi'nde 2027 yılı bütçesini sunan Aslan, metro hattının açılış tarihinin yanı sıra 2 bin yeni otobüs alımı ve öğrenci abonmanına ilişkin düzenleme gibi ulaşım projelerini de açıkladı.

"ÜMRANİYE'DEN GÖZTEPE'YE 21 DAKİKA"

İBB Meclisi'nin kasım ayı 6'ncı oturumu, Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. 2027 yılı bütçesinin sunumunu yapan Aslan, Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini birbirine bağlayacak metro hattının trenlerinin hazır olduğunu, sinyalizasyon testlerinin ise tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Aslan, "19 Aralık'ta Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattını biz açacağız" dedi. Hattın uzunluğuna da değinen Aslan, "13 kilometrelik bu hattımızla Ümraniye'den Göztepe'ye gitmek sadece 21 dakika sürecek" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 29 EKİM DENMİŞTİ

M12 olarak adlandırılan 11 istasyonlu hatta 30 Ekim'de test sürüşü yapılmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı test sürüşünün ardından Aslan, hattın 19 Aralık'ta hizmete gireceğini açıklamıştı. Aslan, daha önce hattın açılışının 29 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.

AÇILIŞA ERDOĞAN'I DA DAVET ETTİ

Aslan, açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet edeceğini söyledi. Davetin tüm siyasi partilere yapılacağını belirten Aslan, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın açılışına Sayın Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı, siyasi partilerimizin genel başkanlarını, milletvekillerimizi ve bütün İstanbulluları davet ediyorum" diye konuştu.

2 BİN YENİ OTOBÜS GELİYOR

Toplu taşıma filosuna ilişkin planları da paylaşan Aslan, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarıyla 2 bin tane yeni otobüsü alıyoruz" dedi. Yeni araçların 1.500'ü otobüs, 290'ı metrobüs ve 210'u tam elektrikli otobüs olacak. Aslan, "Bu araçların tamamını 2028'in sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT filosuna dahil edeceğiz" diyerek filonun yaş ortalamasının 6'nın altına düşeceğini kaydetti.

ÖĞRENCİLERE 1 LİRALIK BİNİŞ

Aslan, öğrenci abonmanına sahip 1 milyon 225 bin öğrenci için de düzenleme yapılacağını açıkladı. Aralık ayındaki meclis toplantısında kabul edilmesi beklenen karara göre öğrenciler otobüslerde 1 lira ödeyecek. Kentsel dönüşümde ise konut başına 1 milyon 300 bin liralık karşılıksız hibe önerildi. Programın ilk pilot bölgeleri Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Silivri olacak. Ayrıca 2027'den itibaren 39 ilçedeki ibadethanelere ayda en az bir kez temizlik hizmeti verilecek.

AK PARTİ'DEN OTOBÜS ELEŞTİRİSİ

Sunumun ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, Aslan'ın daha önce 760 otobüs alınacağını açıkladığını hatırlattı ve bu araçların İETT filosunda görülmediğini öne sürdü.

BÜTÇE 133 OYLA KABUL EDİLDİ

Aslan, meclis üyelerine seslenerek, "Siz aslında burada benim bütçemi onaylamıyorsunuz, milletin bütçesini onaylıyorsunuz" dedi. Yaklaşık 10 saat süren toplantının sonunda İBB'nin 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçesi oylamaya sunuldu. Bütçe, 102 ret oyuna karşı 133 oyla kabul edildi.