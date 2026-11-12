İstanbul'da börekçide skandal görüntü - Son Dakika
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İstanbul'da börekçide skandal görüntü

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İstanbul\'da börekçide skandal görüntü
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İstanbul Sirkeci'de bir börekçinin yiyecek tepsisine giren farenin yemek kırıntılarını yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mide bulandıran görüntüler, işletmedeki hijyen koşullarını ve gıda güvenliğini tartışmaya açtı.

İstanbul'un Sirkeci semtinde bir börekçide kaydedilen görüntüler, gıda hijyeni konusunda tepki çekecek bir durumu ortaya koydu. İşletmedeki yiyecek tepsisine giren farenin yemek kırıntılarını yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FARE TEPSİYE GİRİP YEMEK KIRINTILARINI YEDİ

Sirkeci'de faaliyet gösteren bir börekçide kaydedilen görüntülerde, farenin yiyecek tepsisinin içine girerek burada bulunan yemek kırıntılarını yediği görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, işletmedeki hijyen koşullarına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

HİJYEN KOŞULLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Gıda satışı yapılan bir işletmede farenin yiyeceklerin bulunduğu alana ulaşabilmesi, gıda güvenliği ve temizlik koşullarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

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SON DAKİKA: İstanbul'da börekçide skandal görüntü - Son Dakika
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