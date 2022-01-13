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İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı - Son Dakika

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı

13.01.2022 11:24

Levent'te İETT otobüsüne binen ancak kartının bakiyesi yetersiz çıkması nedeniyle şoförle tartışan şahıs, araçtan indiği sırada yangın tüpünü de yanına aldı ve koşarak uzaklaştı.

İstanbul Levent'te İETT'ye binmek istediği sırada İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişinin, otobüste yaptıkları pes dedirtti. Yolcu ile kartına yükleme yapmasını isteyen şoför arasından tartışma çıktı. Şoför kabininin kapısına zarar veren kişi, otobüsünün yangın tüpünü çalıp kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ŞOFÖR KABİNİNİ KIRDI

Dün öğlen saatlerinde Beykoz - Mecidiyeköy arasında çalışan 121A hatlı İETT otobüsünde iddialara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı. Şoförün kartına yükleme yapmasını istediği kişi, şoför kabini kapısına zarar verip, indi.

YANGIN TÜPÜNÜ ÇALIP KAÇTI

Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı. Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbulkart, İstanbul, Yangın, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı - Son Dakika
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