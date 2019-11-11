İstanbullu muhtarlar Hüyük'de fidan dikti

Hüyük ilçesini ziyaret eden İstanbullu mahalle muhtarları, Beyşehir Gölü kıyısında orman fidanı dikti.



Hüyük Belediyesi'nin de desteğiyle Hüyük Muhtarlar Derneği'nin davetlisi olarak Hüyük ilçesine gelen İstanbul ve Beyoğlu Muhtarlar Derneği üyesi mahalle muhtarları, Hüyük Belediyesi'ni de ziyaret ederken, Beyşehir Gölü 'ne kıyısı olan Budak ve Kıreli mahallelerinde oluşturulan hatıra ormanı alanlarında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı konuşmada, İstanbul'dan Hüyük ilçesine gelen mahalle muhtarlarını misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, "Belediyemizi ziyaret ederek bizleri onurlandıran muhtarlarımıza ilçemizin tarihi ve turistik alanlarını da gezdirdik. Kendilerine yöremizin organik çileğini tattırdık. Beyşehir Gölü kıyısında Belediye olarak sahil düzenlemesi yaptığımız alanlarda ve hatıra, dostluk ormanı sahalarında düzenlediğimiz fidan dikme etkinliklerine de katılarak Hüyüklü mahalle muhtarlarımızla beraber çok sayıda sedir fidanını toprakla buluşturdular. Kendilerine bu etkinliklerimize katıldıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum.Hüyük'ümüzün tanıtımına katkı sağlayacak bu tür organizasyon ve etkinlikleri çok önemsiyoruz." dedi.

Hüyük'te düzenlenen ağaçlandırma etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık bin sedir fidanının toprakla buluşturulduğu belirtildi.