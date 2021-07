İstanbullu taksiye alınmamaktan yakınıyor, turist pazarlık etmeden binmiyor - Son Dakika

İSTANBULLULAR "yolumun üstü değil, değişim saati, yemeğe gidiyorum, karşının taksisiyiz" gibi bahanelerle taksiye alınmadıklarından şikayet ediyor. Yabancı turistler ise ücret pazarlığı yapmadan taksiye binmiyor. Taksiciler de plaka sahiplerinin önüne gelene araç verdiği için kaos yaşandığını söylüyor.

İstanbul'un en fazla turist çeken mekanlarından olan Taksim'deki otellerde kalan turistler, taksi şoförleriyle ücret konuşmadan taksiye binmiyor. İçinde bebeklerinin bulunduğu iki çocuk arabasıyla bir alışveriş merkezine gitmek isteyen turist çiftin, taksilerle pazarlığı DHA kamerasına takıldı. Turist çift, taksi şoförlerine gidecekleri yeri söyleyip ücret konusunda anlaşma yapmaya çalıştı. Elindeki parayı göstererek pazarlık yapan çift, birçok taksiciyle konuşmak zorunda kalarak taksiye uzun süre binemedi. Turist çift, taksicilerin gidecekleri yer için 120 TL istediklerini, ancak otel görevlilerinin sadece 60 TL vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulunduklarını belirterek ücreti pahalı bulduklarını söyledi.

"OLABİLDİĞİNCE TOPLU TAŞIMAYI TERCİH EDİYORUZ"

Mecidiyeköy 'de yaşayan Oya Dereci, "Oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Taksi şoförleri almıyorlar, gideceğin yönü soruyorlar. Biniyorsun taksiye mesela 17 lira tutuyor, 20 lira veriyorsun adam sana para üstü vermiyor gibi şeyler çok yaşanıyor son dönemlerde. Olabildiğince toplu taşımayı daha çok tercih ediyoruz. Zor durumda kalsam bile binmiyorum diyebilirim" dedi. Bir keresinde de taksinin havalimanına gideceğini zannederek durduğunu belirten Dereci, "Havalimanına gitmeyeceğimi öğrenince gideceği mesafe de 15 dakikalık bir mesafeydi, beni almadı. Almıyoruz dedi. Taksilere binmiyorum. Çok net" diye konuştu.

"KISA MESAFE ALMAK İSTEMİYORLAR"Taksicilerin genellikle yolcu olarak turistleri tercih ettiklerini söyleyen Fikret Aslan ise "Onlar varken onları seçiyorlardı. Bizi almıyorlardı. Biraz daha fazla para almak için. Kısa mesafeyi almak istemiyorlar. Mesela ben şuradan Osmanbey'e gitmek istiyorum, almıyorlar, havalimanına götürmek istiyorlar. Ben de şimdi Osmanbey yerine havalimanına gitmek istemiyorum" dedi.

"YOLCULUĞUN NEREYE DİYOR, İPTAL EDİYOR"Aygün Nuriyeva ise taksilerin genellikle "Benim yolumun üstü değil, yemeğe gidiyorum" diyerek almadıklarını belirterek "Genelde uygulama üzerinden sipariş ediyorum, çoğu zaman soruyor, nereye yolculuğun diyor. Sonra iptal ediyor. Hiç memnun değilim taksilerden" ifadesini kullandı.

"ŞİKAYET ÇOK CÜZİ PARAYLA CEZA KESİLDİĞİ İÇİN İŞE YARAMIYOR"Leman Arkun da "Çok şikayet ettim ama çok cüzi bir parayla ceza kesildiği için hiçbir işe yaramıyor. Yakın mesafe hiç almıyorlar. Yağmurda hiç almıyorlar. Beşiktaş'tan Balmumcu'ya gelmek istiyorum, mümkün değil almıyorlar. Karşının taksisiyiz, buradan yolcu oraya kadar gidemeyiz" şeklinde konuştu.

TAKSİCİLER NE DİYOR? Kağıthane'de bir taksi durağına gidip taksicilere de müşteri kabul etmeyen, yabancılardan fazla para talep eden taksicileri sorduk. Durak çalışanı taksi şoförlerinden Hurşit Yavuz taksilerin, müşteri almama sebeplerinin trafik yoğunluğu veya değişim saati olabileceğini belirterek "Onun dışında müşteriyi karşıya da, Beylikdüzü'ne de gidiyoruz. Ama trafik bizi bitiren konu o. Şikayetimiz trafik bizim de. Gerçekten meşakkatli bir iş. Günlük bu arabanın, en aşağı bir şoförün 600 lira toplaması lazım ki, adam cebine en kötü bir 100-150 lira para koyabilsin" dedi.

"HER ÖNÜNE GELENE ARABA VERDİKLERİNDEN DOLAYI KAOS YAŞANIYOR"22 senelik taksi şoförü Mustafa Akça da "Durak arabası olduğumuzdan dolayı biz, 10 liralık 15 liralık müşteri dahi bile olsa gideceği yere kadar götürüyoruz. Araç sahipleri, plaka sahipleri özellikle her önüne gelene arabayı verdiklerinden dolayı ortada böyle bir kaos yaşanıyor. Bir taksici arabaya çıktığı zaman bir kere otomatikman 450 lira borçla işe çıkıyor. Adam kalın iş arıyor, ben günü bir an önce kurtarayım hesabına gidiyor" dedi. Akça, İstanbul'un trafik sorunundan kurtulmadığı sürece bu sorunların sürekli yaşanacağını vurguladı.

"NAVİGASYON AÇSIN, ŞİKAYETİ VARSA 153'Ü ARASIN"10 senelik taksi şoförü Ahmet Yavuz da AVM önlerinde, ya da Sultanahmet gibi turistlerin bol olduğu yerlerde bazı taksicilerin 50 liralık yere, 200 lira istediklerini belirterek yerli müşteri almıyorlar. Kazancını yabancı müşteriden daha çok getirmeye çalışıyorlar dedi. Yavuz, durak taksicilerinin farklı olduğunu vurgulayarak "Rızkımı kovalarım, kim elini kaldırırsa alırım. Nitekim bu insan para vererek gidiyor. Yarın bir gün benim çocuğum yolda kalmış olur, hastaneye gidecek olur. İlla uzun mu gitmesi lazım, soymanın peşinde değiliz" diye konuştu. Ahmet Yavuz'un müşterilere tavsiyesi ise navigasyon açmaları ve şikayetleri varsa 153'ü aramaları. Yavuz, "Yüzde 20 çürük elma var içimizde bunların temizlenmesi gerekiyor" sözünün de altını çiziyor.

"DİYARBAKIR'DAN GELDİM, ESENYURT'A GİDEMİYORUM" 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Diyarbakır'dan gelen Sami Vardar, "Ne taksi var ne servis var, otogardan çıkamıyoruz resmen. Diyarbakır'dan geldik, Esenyurt'a gidemiyoruz. Artık otobüs ve tramvayla gitmeye çalışacağım" diye konuştu. Sami Vardar'ın eşi ise "Bir arkadaşı aradık, arkadaş gelip alırsa alacak almazsa biz akşama kadar buradayız. Yarım saatten fazla süredir taksi bekliyorum her gelen beni geri çeviriyor." diye konuştu.

"BEN O TARAFA GİTMİYORUM"Ailesi ile taksi bekleyen Engin Kuruahmet, "Almıyorlar, soruyoruz 'Ben o tarafa gitmiyorum' diyor. Normalde taksi durduğu zaman her yere gitmesi gerekir. Biz Güneşli'ye gitmek istiyoruz 'Ben o tarafa gitmiyorum' diyor. Şu anda 15 dakika oldu, boş taksiyi durduruyorum nereye gideceğimi soruyor Güneşli diyorum 'hayır' diyor. Şu ana kadar da 5 tane taksiye sordum, başkalarına da soruyor, onları da almıyor" dedi.

'BEN ALİBEYKÖY'E GİDECEĞİM İSTERSEN GEL' Ömer Arslan "Taksi bulamıyoruz. ya kısa mesafe almıyorlar ya da yolcu seçiyorlar. Daha demin birini çevirdim 'Ben kısa mesafe almıyorum' dedi. Esenler Fatih Mahallesi'ne gideceğim az önce bir tanesi de 'Ben Alibeyköy'e gidiyorum, geliyorsan seni oraya götüreyim' dedi. Benim Alibeyköy'de ne işim var? Boş gidiyor ama götürmüyor, 45 dakikadır buradayız, 10 taksiye sordum 10'u da reddetti" şeklinde konuştu.

"BU SADECE FIRSATÇILIK" Engin Karakuş "Kesinlikle taksiler almıyor. Uzun yola yolcu arıyorlar. Ordu'dan geldim şu anda yarım saattir bekliyorum. Ordu'dan buraya gelene kadar sıkıntı yok, ama buradan şehir içine taksicilerin zulmü. Esenler'e gideceğim almıyorlar. Tatil dönemleri başladığı için taksi sorunu çok olduğu için bunlar da fırsat biliyor. Bu sadece fırsatçılık" dedi.

- İstanbul