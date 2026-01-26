İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza

İstanbul'un en yoğun aktarma noktalarından biri olan Şirinevler- Ataköy metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerden yükselen şiddetli ses, yolcuları bezdirdi.
Gün boyu binlerce kişinin kullandığı Atakoy çıkışındaki merdivenlerde mekanik arıza nedeniyle oluşan gürültü, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açarken, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.
Sorunun çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Metro İstanbul'a defalarca başvuruda bulunduklarını belirten vatandaşlar, aradan geçen zamana rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gürültü kirliliğinden şikayet eden bölge sakinleri ve yolcular, arızanın daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden bir an önce kalıcı olarak giderilmesini istedi.
