İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
26.01.2026 19:13  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
Haber Videosu

İstanbul'da Şirinevler-Ataköy metrosundaki yürüyen merdivenlerden çıkan yüksek ses, vatandaşı isyan ettirdi. Sorunla ilgili İBB'ye defalarca başvurduklarını söyleyen vatandaşlar hala bir sonuç alamadı.

İstanbul'un en yoğun aktarma noktalarından biri olan Şirinevler- Ataköy metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerden yükselen şiddetli ses, yolcuları bezdirdi.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDEKİ SES SORUNU HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Gün boyu binlerce kişinin kullandığı Atakoy çıkışındaki merdivenlerde mekanik arıza nedeniyle oluşan gürültü, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açarken, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

İBB'YE BAŞVURULARDAN SONUÇ ÇIKMADI

Sorunun çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Metro İstanbul'a defalarca başvuruda bulunduklarını belirten vatandaşlar, aradan geçen zamana rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gürültü kirliliğinden şikayet eden bölge sakinleri ve yolcular, arızanın daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden bir an önce kalıcı olarak giderilmesini istedi.

Metro İstanbul, Şirinevler, İstanbul, Ataköy, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı Polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı

19:03
Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:14
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu
Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 19:56:51. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.