İstanbulspor: Adana Demirspor'la Süper Lig 22 takıma yükselsin

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkartılmasını ve ligin 22 takımla oynanmasını talep etti.

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkartılmasını ve ligin 22 takımla oynanmasını talep etti. İstanbulspor'dan yapılan açıklamada "21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2.Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübünün ise TFF 1.Lig'e yükseltilmesini talep ediyoruz" sözleri kullanıldı. Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük'e penaltı atışlarıyla mağlup olup Süper Lig'e çıkamamıştı.

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 01:03

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