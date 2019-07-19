İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer etti
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Ganalı hücum oyuncusu Joseph Mensah'ı kadrosuna kattı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:59 Kaynak: AA
Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor
, Ganalı hücum oyuncusu Joseph Mensah'ı kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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1. Ligi takımlarından Sepsi forması giyen Mensah, 28 resmi maçta görev yaptı ve 3 gol kaydetti.
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