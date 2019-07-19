Son Dakika Haberleri: İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer etti
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İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer etti

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Ganalı hücum oyuncusu Joseph Mensah'ı kadrosuna kattı.

İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Ganalı hücum oyuncusu Joseph Mensah'ı kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonda Romanya 1. Ligi takımlarından Sepsi forması giyen Mensah, 28 resmi maçta görev yaptı ve 3 gol kaydetti.
İstanbulspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:59 Kaynak: AA
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