İstanbulspor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İstanbulspor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti

İstanbulspor, Sivasspor\'u 2-1 Mağlup Etti
07.12.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbulspor, 16. haftada sahasında Sivasspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Loshaj'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emir Kaan'ın yakın direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

17. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emirhan Başyiğit'in yakın direkten kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sambissa'nın sağ çaprazdan sol ayağıyla sert şutunda kaleci Göktuğ, yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

58. dakikada Loshaj'ın sağ taraftan ortasında kaleci Göktuğ'un elinden kaçırdığı topu kale alanında bulunan Sambissa, sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Bekir'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İsa yakın direkte yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

80. dakikada Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mustafa Sol, hemen gerisindeki Vefa'ya pasını çıkardı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 2-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Salih Burak Demirel, Çağrıcan Pazarcıklı

İstanbulspor: İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Buluthan, Duhan Aksu, David Sambissa (Enver Cenk Şahin dk. 90+1), Modestas Vorobjovas, Florian Loshaj (Vefa Temel dk. 71), Mendy Mamadou, Mario Krstovski (Mustafa Sol dk. 70), Emir Kaan Gültekin (Ömer Faruk Duymaz dk. 13)

Yedekler: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Enes Köseoğlu, Alieu Cham, İzzet Erdal, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Burak Kanbak

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan, Aaron Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Mehmet Talha Şeker dk. 76), Kamil Fidan (Aly Malle dk. 86), Charilaos Charisis, Aliou Badji (Bekir Böke dk. 46), Daniel Avramovski (Valon Ethemi dk. 67)

Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Kadir Taylan Koparan, Murat Paluli, Yusuf Çağlar Kefkir, Ali Ayberk Selvili

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: David Sambissa (dk. 58), Vefa Temel (dk. 79) (İstanbulspor) Emirhan Başyiğit (dk. 17) (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Modestas Vorobjovas, Emrecan Uzunhan (İstanbulspor) Yusuf Cihat Çelik, Uğur Çiftçi (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbulspor, Sivasspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:59:44. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbulspor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.