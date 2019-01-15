Son Dakika Haberleri: işte 2018'in "en iyi 8"i

işte 2018'in "en iyi 8"i

1 saat önce

28 yaşına basan Dünya Kitap tarafından verilen 'Yılın En İyileri Ödülleri'nin 2018 yılı sahipleri belli oldu.

işte 2018'in
28 yaşına basan Dünya Kitap tarafından verilen 'Yılın En İyileri Ödülleri'nin 2018 yılı sahipleri belli oldu. Ödüller bu sene Ayşe Sarısayın, Regaip Minareci, Aras Yayıncılık, Suat Duman, Emirhan Dağkan G., Ötüken Neşriyat, Nejat Yentürk ve Maximilian J. W. Thomae'ye gitti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:54 

Ayşe Sarısayın, Ekonomi
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