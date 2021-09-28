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İşte Bağcılar'ın okuduğu kitaplar - Son Dakika

İşte Bağcılar'ın okuduğu kitaplar

28.09.2021 12:05
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İstanbul'da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nde yapılan araştırmada çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ne tür kitaplar okuduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nde yapılan araştırmada çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ne tür kitaplar okuduğu ortaya çıktı. Buna göre; ilkokul düzeyindeki çocuklar macera ve bilim kurguyu tercih ederken liseliler ve üniversiteye hazırlanan gençler ise kişisel gelişim, klasikler ve tarihe ilgi duyuyor.

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi 33 bin 812 kişilik üye sayısıyla İstanbul'da 3. sırada yer alıyor. 1-75 yaş arasındaki üyelerden 19 bin 703'ü kadın, 14 bin 109'u ise erkekten oluşuyor. Alanında öncü ödülü almış olan kütüphanede ders çalışma alanı, etüt salonu, genel koleksiyon bölümü, süreli yayın bölümü, çocuk kütüphanesi, bilgi erişim merkezi bulunuyor. Kütüphanede Bilge Kadın Platformu, Kitapla Buluşma Yaşamla Tanışma Kulübü de etkin olarak faaliyet gösteriyor. Annelerin çocuklarıyla kitap okuyabildiği çocuk kütüphanesinde 3-10 yaş grubu minikler, masal saatleri başta olmak üzere birçok aktiviteye katılabiliyor.

İlginç sonuçlara ulaşıldı

Günün her saati dolu olan kütüphaneye kimi kitap okumak için kimi sınava hazırlanmak kimi de gazete okumak için geliyor. 41 bin 68 kitabın bulunduğu kütüphaneden ödünç kitap alan kişilerin kayıtları üzerinden yapılan bir araştırmada hangi türde kitap okunduğu bilgisine ulaşıldı. Yaş ve eğitim kategorilerine göre yapılan incelemede ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Elde edilen verilere göre; ilkokul ve ortaokul öğrencileri macera ve bilim kurgu kitaplarını tercih ediyor. Liseliler ve üniversiteye hazırlanan gençler, Türk ve Dünya Klasikleri, kişisel gelişim, tarih ve macera temalı kitaplara ilgi duyuyor. Yetişkinler ise Türk ve Dünya klasiklerinin yanında öykü, tarih, biyografi içerikli kitapları seçiyor. Minikler de ise resimli ilk okuma kitapları revaçta.

"Okumak bir aşk kitap da en güzel sevgili"

Bağcılar'da her yaştan vatandaşın okumaya ilgi duyduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Okuma sevdalısı çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimiz için kütüphanelerimizi yaşayan mekanlar haline dönüştürdük. Şu anda 41 bin 68 kitaptan oluşan zengin bir kütüphaneye sahibiz. Bu kültür yuvalarının gün içinde her saat dolu olması yarınlarımız adına bizi sevindiriyor. Okumak bir aşk ve kitap da en güzel sevgili. Herkesi de kitap okuma alışkanlığı kazanmaya davet ediyorum. İnşallah ilçemize, içerisinde tiyatro salonu da bulunan modern bir şehir kütüphanesi kazandıracağız" dedi.

Öte yandan kütüphanede sosyal sorumluluk projeleri de yürütülüyor. - İSTANBUL

İşte Bağcılar'ın okuduğu kitaplar
İşte Bağcılar'ın okuduğu kitaplar

Bağcılar Belediyesi, Mehmet Selim Kiraz, İstanbul, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşte Bağcılar'ın okuduğu kitaplar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte Bağcılar'ın okuduğu kitaplar - Son Dakika
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