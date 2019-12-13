İşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Grubunu lider tamamlayan Başakşehir, kuraya seri başı olarak katılacak ve grupta karşılaştığı Roma'nın dışında grubunu 2. olarak tamamlayan 11 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın biriyle eşleşecek.



UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.



İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri



APOEL



Leverkusen



Cluj



Club Brugge



Kopenhag



E.Frankfurt



Getafe



Olympiakos



Shakhtar Donetsk



Sporting



Alkmaar



Wolverhampton



Wolfsburg



Rangers



Ludororets



SERİ BAŞI OLANLAR



BAŞAKŞEHİR



Ajax



Arsenal



Basel



Benfica



Celtic



Espanyol



Inter



LASK



Malmö



Salzburg



Sevilla



Manchester United



Gent



Braga



Porto



Başakşehir'in yıldızlarından Edin Visca'yı yakından tanıyalım...



