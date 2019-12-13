İşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika
Son Dakika Spor İşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika Spor

İşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

6 saat önce

Grubunu lider tamamlayan Başakşehir, kuraya seri başı olarak katılacak ve grupta karşılaştığı Roma'nın dışında grubunu 2. olarak tamamlayan 11 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın biriyle eşleşecek.

İşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri, System.String[]

Grubunu lider tamamlayan Başakşehir, kuraya seri başı olarak katılacak ve grupta karşılaştığı Roma'nın dışında grubunu 2. olarak tamamlayan 11 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın biriyle eşleşecek.


UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.


İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri


APOEL


Leverkusen


Cluj


Club Brugge


Kopenhag


E.Frankfurt


Getafe


Olympiakos


Shakhtar Donetsk


Sporting


Alkmaar


Wolverhampton


Wolfsburg


Rangers


Ludororets


SERİ BAŞI OLANLAR


BAŞAKŞEHİR


Ajax


Arsenal


Basel


Benfica


Celtic


Espanyol


Inter


LASK


Malmö


Salzburg


Sevilla


Manchester United


Gent


Braga


Porto


Başakşehir'in yıldızlarından Edin Visca'yı yakından tanıyalım...


Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:35 
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