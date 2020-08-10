İşte Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında topladığı para

Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' kampanyası için Vodafone Park'ta düzenlenen ve Kanal D'den canlı yayınlanan destek gecesinde siyah beyazlılar 80 milyon TL bağış topladı.

Beşiktaşlı ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunu yaptığı geceye; Barış Murat Yağcı, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, Erkan Petekkaya, Hakan Altun, Hülya Avşar, İsmail Demirci, Mehmet Erdem, Onur Buldu, Ömür Gedik, Zafer Algöz de konuk oldu. Statta canlı yayın için özel hazırlanan tribünde

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda Beşiktaş forması giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörler de yer aldı.

RAHMİ KOÇ'TAN 10 MİLYON

Siyah beyazlıların başkanı, açılış konuşmasında "Sayın Rahmi Koç'un kampanyamıza 10 milyon Lira destek vererek programımıza başlayacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

Çebi ayrıca, "Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte camianın önde gelen isimlerinden Cemil Kazancı ve Nevzat Demir 2'şer milyon, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de 1 milyon lira bağışladı. Bununla ismini vermek istemeyen iki kişi toplamda 4 milyon TL'lik bağışta bulundu