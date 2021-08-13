İşte Böyle Bir Oğlan Filmi - Son Dakika

Lisenin popüler öğrencilerinden olan Anna Sawyer, kimsenin ilgilenmediği sınıf arkadaşı Cameron Kweller'i okulun balosunda kral haline getirmeye karar verir. Bunun için çalışmalara başlayan Anna, Cameron ile vakit geçirdikçe onun kişiliğine çekilir ve bu durum onun planının tehlikeye girmesine neden olur.

Yönetmen: Mark Waters

Senaryo: R. Lee Fleming Jr.

Oyuncular: Tanner Buchanan, Rachael Leigh Cook, Addison Rae, Matthew Lillard, Madison Pettis, Peyton Meyer, Kourtney Kardashian, Isabella Crovetti, Andrew Matarazzo, Vanessa Dubasso, Myra Molloy, Annie Jacob, Dominic Goodman, Hallie Samuels, Romel De Silva, Evan Nikolas Fields

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: He's All That

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 88 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 27.08.2021

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