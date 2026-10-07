İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik - Son Dakika
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İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik

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İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Kaya çifti, Özata Denizcilik hissesindeki işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını savundu. SPK'nın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında yapması beklenen suç duyurusunun da soruşturma dosyasına dahil edileceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı.

Başsavcılıkta ayrı ayrı ifade veren Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin soruları yanıtladı. İlyas Kaya, Özata Denizcilik hissesinden Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söyledi.

"KİMSENİN YÖNLENDİRMESİ OLMADI" SAVUNMASI

İlyas Kaya, satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu.

Yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını savunan Kaya, soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından "vicdani rahatsızlık" duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini beyan etti.

Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını ifade etti.

İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik

Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini anlatan Kaya, daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi.

Kaya, yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi bulunmadığını savunarak, isnat edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

BEYANLAR ADLİ MAKAMLARCA DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturma makamlarının, Kaya çiftinin "kendi iradeleriyle yatırım yaptıkları", "herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıkları" ve elde ettikleri kazançları gönüllü olarak ödedikleri yönündeki beyanlarını ayrıca sorguladığı öğrenildi.

Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketlerinin dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak değerlendirileceği bildirildi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği, başvurunun savcılığa ulaşmasının ardından mevcut soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Sütten çıkmış AK kaşık.... 33 1 Yanıtla
    harun 8071 harun 8071:
    savcı ayağına gitmiştir 0 0
  • Murat Akat Murat Akat:
    ufak atta civcivler yesin 27 0 Yanıtla
    sekermehmetharun sekermehmetharun:
    İmamoğlu yapınca helal dimi 4 15
    Eray Barkin Eray Barkin:
    Lan geri z.. eko fato fark eder mi Giden para bizim paramız sonra %1 zam için emekli ve çalışanları ağlatıyorlar farkında bile değilsiniz.!! 0 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bu haberle imamoglu ne alaka ? 0 0
    Özcan Kuvan Özcan Kuvan:
    Sekermehmetharun sen neyin peşindesin? Ülkeyi soydular hala İmamoğlu diyorsun!! Sizde nasıl bir kafa nasıl bir zihniyet var arkadaş? İmamoğlu’na yapılanlar bunlara neden yapılmıyor onu sorgulasana 0 0
  • poyraz can poyraz can:
    ne diyecekti biri tarafından yönlendirildi mi diyecekti 23 1 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Hiç haberleri olmadan durduk yerde operasyondan önce paraları çekmek nasıl akıllarına gelmiş Başkasının aklına neden aynı anda gelmiyor operasyon öncesi parayı çekmek 19 0 Yanıtla
  • Niyazi Demirkapı Niyazi Demirkapı:
    herkesi manşet manşet videoya çekip gösteriyorlardı bunları niye adliyeye gelirken videoya çekip göstermediler basın neredeydi 15 1 Yanıtla
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