İşte Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'a özel konser verdiği anlar

Ünlü sanatçının, kendisini 60 milyon dolar dolandırdığını iddia eden iş insanı Hüseyin Başaran 'a özel bir konser verdiği anlara ait video kaydı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Cem Başaran’ın Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki taşınmazlarının hileyle devralındığı öne sürüldü.

Başvuru dilekçesinde, "kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapılacağı" ve yurt dışından fon sağlanacağı vaadiyle çok sayıda taşınmazın devrinin gerçekleştirildiği, ancak ödemelerin yapılmadığı öne sürüldü.

Dilekçede, İstanbul, Trabzon ve Karaman'da bulunan toplam 22 taşınmazın önce Yeliz Kaya'ya, ardından Esin Önder Çağlayan ve onunla bağlantılı şirketlere devredildiği iddia edildi. Başaran Grubu, taşınmazların toplam değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu ifade etti.