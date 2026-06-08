İşte Rahmi Koç\'un "Kürt kadın" fıkrasının aslı

İş insanı Rahmi Koç’un İzmir'deki hastane açılışında anlattığı ve infiale yol açan fıkranın kaynağı belirlendi. Söz konusu hikayenin, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Ata’nın daha önce yayımlanan kitabındaki gerçek bir mesleki anıdan alındığı tespit edildi.

KİTAPTA "KÜRT KADIN" İFADESİ GEÇMİYOR

Yapılan incelemelerde, Dr. Mahmut Ata’ya ait kitabın orijinal metninde "Kürt kadın" şeklinde herhangi bir etnik ibarenin yer almadığı görüldü.

RAHMİ KOÇ HANGİ FIKRAYI ANLATTI?

Rahmi Koç hastaneyi gezdirdiği sırada, şu ‘fıkrayı’ anlattı: "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun’ demiş. Kadın da ‘Doktor Bey ilk sen soyun’ demiş."