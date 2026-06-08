İş insanı Rahmi Koç’un İzmir'deki hastane açılışında anlattığı ve infiale yol açan fıkranın kaynağı belirlendi. Söz konusu hikayenin, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Ata’nın daha önce yayımlanan kitabındaki gerçek bir mesleki anıdan alındığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, Dr. Mahmut Ata’ya ait kitabın orijinal metninde "Kürt kadın" şeklinde herhangi bir etnik ibarenin yer almadığı görüldü.
Rahmi Koç hastaneyi gezdirdiği sırada, şu ‘fıkrayı’ anlattı: "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun’ demiş. Kadın da ‘Doktor Bey ilk sen soyun’ demiş."
Son Dakika › Rahmi Koç › İşte Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasının aslı - Son Dakika
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