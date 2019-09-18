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İşte zaferin 6 şifresi

1 saat önce

Belçika ekibinin sık sık uzaktan şut attığını ve frikik, korner gibi duran toplarda çok etkili olduğunu belirten Terim, tüm oyuncuların sahada tam konsantrasyonla yer almaları gerektiğini söyledi.

İşte zaferin 6 şifresi, System.String[]

Belçika ekibinin sık sık uzaktan şut attığını ve frikik, korner gibi duran toplarda çok etkili olduğunu belirten Terim, tüm oyuncuların sahada tam konsantrasyonla yer almaları gerektiğini söyledi.


UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman zaferini Fatih Terim yönetiminde 6 Mart 2013'te Schalke'yi 3-2 yenerek elde eden G. Saray, hasrete son vermek için sahaya çıkacak.


Terim, Club Brugge'ün dikkat edilmesi gereken yönlerini oyuncularına anlattı ve yapılması gerekenleri sıraladı:


1-Brugge'ün sık sık uzaktan şut çektiğine dikkat çeken Terim, Muslera ve defansın tam konsantrasyon ile oynamaları gerektiğini belirtti.


2- TERIM, Brugge'ün iç sahada rakibi bozmak için önde baskı ve pres uyguladığını aktararak stoperler Marcao ve Luyindama'yı uyardı. İki futbolcudan da riske girmemelerini istedi.


3- CLUB Brugge, duran top organizasyonlarında çok başarılı. Terim, idmanlarda bu konuda özel çalışmalar yaptı ve kaleci Muslera'nın dikkatini çekti.


4- TERIM'e göre orta sahada yapılacak baskı maçın kaderini belirleyecek. Deneyimli teknik adam, bu bölgede görev yapacak Lemina-Seri-Nzonzi üçlüsüne, kanatlardaki Babel ve Feghouli'nin de destek vermesini istedi.


5- KASIMPAŞA karşısında elde edilen 1-0'lık galibiyete rağmen takımın yavaş oynadığı tespitini yapan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi arenasında çok daha yüksek tempoda oynamaları gerektiğini özellikle vurguladı.


6- G.SARAY teknik heyeti, Radamel Falcao'nun yeterince topla buluşturulması halinde Club Brugge karşısında mutlaka skor üretileceğine inanıyor. Terim, kanatlarda yer alan Babel ve Feghouli'ye sık sık orta yapmaları talimatını verdi. Sarı kırmızılı teknik adam ayrıca Belhanda'nın yerine görev vereceği Jean-Michael Seri'ye, rakip defansın arkasına uzun top atması talimatını verdi.

Club Brugge, Belçika, Brugge, Saray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:45 
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