Son Dakika Haberleri: İstediği kredi verilmeyince silahına sarıldı
Son Dakika 3. Sayfa İstediği kredi verilmeyince silahına sarıldı

İstediği kredi verilmeyince silahına sarıldı

2 saat önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir genç 80 bin liralık borcunu ödemek için başvuruda bulunduğu banka şubesinde kredi talebi reddedilince onaylatmak için silahına sarıldı.

İstediği kredi verilmeyince silahına sarıldı, System.String[]

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir genç 80 bin liralık borcunu ödemek için başvuruda bulunduğu banka şubesinde kredi talebi reddedilince onaylatmak için silahına sarıldı.


Olay Ardeşen ilçesinde meydana geldi. 25 yaşında olduğu öğrenilen R.U., altın borcunu ödemek için bir bankaya kredi başvurusunda bulundu. Kredisi reddedilen R.U. bu kez eline aldığı silahla kredisini onaylatmak istedi. Belinden çıkarttığı tabanca ile "80 bin lira borcum var. Krediyi onaylayıp, bu parayı bana havale edeceksiniz. Borcu ödeyeceğim. Yoksa hem sizi, hem kendimi vururum" diye bağırdı. Banka görevliler tarafından hemen boşaltılırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek hiç kimse bankaya yanaştırılmadı. Daha sonra polisin yoğun çabaları üzerine ikna edilen R.U. gözaltına alındı. - RİZE

Ardeşen, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
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