İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı üçüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7,6 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,3 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 3,6 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, aynı dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1 arttı ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,6 azaldı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 6,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 12,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,4 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 4,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,5 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 38 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 38,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 41,3, inşaat sektöründe yüzde 31,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,2 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 21,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 21,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 22,5, inşaat sektöründe yüzde 20,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,6 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 9,0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,5, inşaat sektöründe yüzde 5,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,8 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 10,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 10,4, inşaat sektöründe yüzde 7,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 1,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, aynı dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 11,9 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,9, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,5 azaldı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 11,6 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,3, inşaat sektöründe yüzde 8,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,4 azaldı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 13,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,4, inşaat sektöründe yüzde 8,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 12,1 azaldı.