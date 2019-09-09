Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde dehşet saçan katilin annesinden açıklama
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İstiklal caddesi'nde dehşet saçan katilin annesinden açıklama

47 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar'ın annesi Aynur Yaşar konuştu.

İstiklal caddesi'nde dehşet saçan katilin annesinden açıklama, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar'ın annesi Aynur Yaşar konuştu.  Yaşar, "Hem ölen çocuğa, hem de benim çocuğuma üzüldüm. Allah o aileye yardım etsin." dedi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül Cumartesi gecesi, Halit Ayar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar'ın annesi Aynur Yaşar açıklamalarda bulundu.
Emra Yaşarın annesi Aynur Yaşar, "İki üç gündür mahvolduk. Hem ölen çocuğa, hem de benim çocuğuma üzüldüm. Allah o aileye yardım etsin. Sabırlar versin. Tabii ki, üzülüyoruz. Oğlum Pazartesi cezaevine teslim olacaktı. Gece eve geldi ama benim haberim yoktu. Üzerinde kan lekesi görmedim. Bugün televizyonda gördüm, görüntüler etrafında dönüyordu, kendinde değildi. Arkadaşları kandırdılar, bir şey içirdiler" dedi. Yaşar, "O çocuğun ailesine de Allah sabırlar versin. Gece çıkmadı evden, sabah kalktığında rengi sapsarıydı. 'Ne oldu' diye sordum 'gideceğim diye üzülüyorum' dedi. Bana söylemedi. Polisler geldi ama çocuk burada değildi. Yakınlarda kardeşi oturuyor onun evine gitti. Sonra ben de yanına gittim. Ne olduğunu sordum 'Anne ben de bilmiyorum, ne oldu. Pişmandı, beni gördü balkondan atlayacaktı" diye konuştu.
Aynur Yaşar, "Baktım balkondan atlayacaktı, ben tuttum. Biz polis geldiği gün öğrendik. Önce 'Volkan' dediler diğer oğlum zannettim. Sonra Emra olduğunu söylediler. Cinayet olduğunu önce söylemediler. Yaralı olduğunu söylediler. Erhan var Yedikule'de o kandırdı o, oğlumu" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Anne Aynur Yaşar röp
-Evin bulunduğu sokaktan görüntü
-Muhabir Anonsu
-Evden görüntü
-Genel ve Detaylar



İstanbul Teknik Üniversitesi, İstiklal Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:57 Kaynak: DHA
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