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İstiklal caddesi'nde 'meydan savaşı'...

5 saat önce

İstiklal Caddesi'nde aralarında kadınlarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi dakikalarca kavga etti.

İstiklal Caddesi'nde aralarında kadınlarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi dakikalarca kavga etti.

Kadın ve erkeklerin cam şişe ve kemerlerle birbirine girdiği kavga kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayıramayan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı. Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambulans çağrıldı.

KADINLAR KADINLARI YERDE SÜRÜKLEDİ

Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürüklemesi görülüyor. Kavgaya karışan erkekler ise birbirlerine kemer ve şişelerle vuruyor.

İstiklal Caddesi, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 09:57 Kaynak: DHA
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