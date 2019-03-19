İstiklal Marşı Birincisine "İşgören" Hediyesi

Nevvar Salih İşgören Vakfı, İzmir genelinde resmi ve özel okulları kapsayan İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci olan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-3 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Sözbir'i ödüllendirdi.

Nevvar Salih İşgören Vakfı, İzmir genelinde resmi ve özel okulları kapsayan İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci olan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-3 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Sözbir'i ödüllendirdi.



Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti adına Genel Sekreter Mahir Dinç,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde düzenlenen toplantıda, İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci olan Gamze Sözbir'i kutladı. Başarılı öğrenciye içinde tablet bilgisayar, Nutuk kitabı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin Türk bayrağı olan hediye çantasını takdim etti. Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasının dünya sahnesinde taçlandığı Çanakkale gibi, emperyalizme karşı destansı direnişin deniz zaferi yıl dönümünde; rahmetli hayırseverlerin adını en iyi şekilde temsil eden Gamze Sözbir'e vakıf mütevellisi adına ödül sunmaktan onur duyduğunu söyledi.



Şehit ve gazileri minnetle andığını vurgulayan Mahir Dinç, cumhuriyet değerlerini ilelebet yaşatacak bir 'İşgören kızı' olarak nitelendirdiği Gamze Sözbir'in İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un her dizesini hissederek seslendirdiğini anlattı. Dinç, "Gamzelerin, onun gibi milli duygulara ve yurtseverlik duruşuna sahip çocuklarımızın, ülkemizin özgür ve bağımsız geleceğini sahipleneceğine inancımız tam. Sadece öğrencimizi değil onun saygıdeğer ailesini, okul müdürümüz Önder Kekil ve çalışma arkadaşları öğretmenleri de bu önemli başarıdaki katkıları nedeniyle içtenlikle kutluyorum. Bu başarıların devamını ve tüm okullarımıza örnek olmasını diliyorum" dedi. - İZMİR

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