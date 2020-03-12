İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Sakarya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Sakarya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Serdivan Anadolu Lisesi'nce Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Serdivan Anadolu Lisesi Müdürü Özer Yüksel'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video izletildi.

Programda, tiyatro gösteriminin ardından şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ayrıca, okulda Mehmet Akif Ersoy konulu resim sergisi açıldı.

Programa, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, kaymakamlar, okul müdürleri, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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