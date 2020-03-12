İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri - Son Dakika

Sosyal medya platformlarında da paylaşılan klip büyük beğeni topladı.

Klipte Kaymakam Cıdıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdi.

Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'nun koordinasyonunda kaymakamlık görevlilerince İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy anısına klip çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ 'ın Ağın ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy 'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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