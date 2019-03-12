Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.


Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler Ersoy'un şiirlerini okudu.

Programa, Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Çırağ, İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katıcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Bingöl, Mehmet Akif Ersoy, Karlıova, Güncel
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