Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Vezirköprü'de program gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Vezirköprü'de program gerçekleştirildi.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif, çeşitli etkinliklerle anıldı.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmen Ali Kaygusuz'un günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film izletildi, şiirler okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından "Vezirköprü İstiklal Marşı Okuyor" adlı ilçe halkının okuduğu İstiklal Marşı klibi izletildi.


Programa Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, İlçe Müftüsü Ali Erbaş ile kurum ve kuruluşların müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Vezirköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:04:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]