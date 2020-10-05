İstinaf, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığına verilen cezayı uygun buldu - Son Dakika

İstinaf, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığına verilen cezayı uygun buldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil sanığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'e verilen "ağırlaştırılmış" müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İstinaf, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığına verilen cezayı uygun buldu, System.String[]

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil sanığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'e verilen "ağırlaştırılmış" müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat'da karara bağlanan davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Ceza dairesi kararında, yerel mahkeme hükmünde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizliğin bulunmadığını belirtti.

Katil sanığı Hikmet'e "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yasaya uygun bulan daire, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ayrıca sanık Hikmet'in, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan bir, "silahla tehdit" suçundan aldığı 2 yıl hapis cezaları da kararla birlikte kesinleşti.

Ceza dairesinin oy çokluğuyla aldığı kararda, heyette bulunan üye hakim, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini savunarak karara şerh koydu.

Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Davanın geçmişi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2 Ocak 2019'da tez danışmanı olan Cener Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" üzerine okuldan ayrılarak evine gitmişti. Bir süre sonra okula geri dönen Hikmet, önce Şenel'i bıçaklamış, ardından silahla vurarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan Hikmet, 3 Ocak 2019'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Hikmet hakkında, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 21 Şubat'ta karara bağlanmış sanık Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ceren Damar, Ankara, Ceza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinaf, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığına verilen cezayı uygun buldu - Son Dakika

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