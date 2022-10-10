'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan , Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur 'un yargılandığı dava, 4 Mart 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Baransu'yu 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme' ve 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlara ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında ise 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: İHA

Mehmet Baransu, Ahmet Altan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstinaf Mahkemesi 'Balyoz kumpası' davasında bozma kararı verdi - Son Dakika

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