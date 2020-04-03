İstinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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İstinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bariyeri aşarak istinat duvarından düşüp dik durumda kalan tırın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bariyeri aşarak istinat duvarından düşüp dik durumda kalan tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde seyreden A.M. yönetimindeki 63 KV 403 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarparak savruldu.
Daha sonra yol kenarındaki bariyeri aşan tır, istinat duvarından sokağa düşerek dik konumda kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır, bulunduğu yerden kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:04 Kaynak: AA
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