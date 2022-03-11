İsveç'te göçmen öğrencilere sert sözler sarf eden öğretmene tepki - Son Dakika
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İsveç'te göçmen öğrencilere sert sözler sarf eden öğretmene tepki

11.03.2022 22:40
İsveç'te göçmen öğrencilere sert sözler sarf eden öğretmene tepki

İsveç'te göçmen öğrencilere dil dersi veren İsveçli bir öğretmenin, öğrencilere bağırarak sert söylemlerde bulunması tepkilere neden oldu.

İsveç'te göçmen öğrencilere dil dersi veren İsveçli bir öğretmenin, öğrencilere bağırarak sert söylemlerde bulunması tepkilere neden oldu.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö kentinde, devlete ait SFI isimli eğitim kurumunda İsveççe dil dersi veren öğretmen, sinir krizi geçirerek, göçmen öğrencilere sert söylemlerde bulundu.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra öğretmen büyük tepki topladı.

Malmö SFI Dil Dairesi Müdürü Andreas Eriksson, görüntüleri izlediğinde büyük şok yaşadığını ve gözlerine inanamadığını söyledi.

Öğretmenin izne çıkarıldığını aktaran Eriksson, öğrencilerle diyalog halinde, gerçekleşen olayın araştırıldığını kaydetti.

Görüntüler sosyal medyada yayımlandıktan sonra yüzlerce kişi öğretmenin istifasını istedi.

Tepki çeken görüntülerde, öğretmen, göçmen bir kız öğrenciye bağırarak adını soruyor.

Masaya vurarak sert söylemlerine devam eden öğretmene, karşısında korkan öğrenci cevap veremiyor.

Başka bir göçmen kadın öğrenci de olaydan kötü etkilendiğini ve dışarı çıkmak istediğini belirtiyor.

Buna daha çok sinirlenen öğretmen ise "Oturduğun yerde otur, dışarı çıkmana izin vermiyorum." şeklinde bağırarak kapıyı sert şekilde kapatıyor.

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Öğretmen, Malmö, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te göçmen öğrencilere sert sözler sarf eden öğretmene tepki - Son Dakika


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