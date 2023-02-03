İsveç'te terör örgütü PKK için haraç toplayan kişiye gözaltı - Son Dakika
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İsveç'te terör örgütü PKK için haraç toplayan kişiye gözaltı

03.02.2023 23:57
İsveç'te terör örgütü PKK için haraç toplayan kişiye gözaltı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan 40 yaşındaki kişi teröre finansman sağlamaya teşebbüs, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

İsveç'te terör örgütü PKK/ YPG için haraç toplayan 40 yaşındaki kişi teröre finansman sağlamaya teşebbüs, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

İsveç'te 40'lı yaşlarındaki bir kişinin silah kullanarak bir kişiye terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplamasının ardından Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi teröre finansman sağlamaya teşebbüs, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı şüphesiyle gözaltına aldı. Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK'ya para toplamak için şantaj girişiminde bulunduğunu ve teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu belirtti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA
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İsveç, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te terör örgütü PKK için haraç toplayan kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te terör örgütü PKK için haraç toplayan kişiye gözaltı - Son Dakika
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