İsveç'te 40'lı yaşlarındaki bir kişinin silah kullanarak bir kişiye terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplamasının ardından Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi teröre finansman sağlamaya teşebbüs, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı şüphesiyle gözaltına aldı. Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK'ya para toplamak için şantaj girişiminde bulunduğunu ve teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu belirtti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

İsveç, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsveç'te terör örgütü PKK için haraç toplayan kişiye gözaltı - Son Dakika

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